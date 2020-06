Actualidade

O papa Francisco pediu hoje o fim do "flagelo do trabalho infantil", que terá aumentado durante a pandemia da covid-19, dizendo que "priva as crianças da infância" e põe em risco o seu desenvolvimento equilibrado.

Depois da habitual audiência geral na biblioteca do palácio apostólico, no Vaticano, o papa lembrou que, na sexta-feira, é o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, criado em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho.

"O trabalho infantil é um fenómeno que priva as crianças da infância e põe em risco seu desenvolvimento integral", disse o papa, acrescentando que, muitas vezes, o trabalho das crianças assume o formato de " escravidão e reclusão" com consequências físicas e psicológicas.