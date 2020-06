Covid-19

A Comissão Europeia divulga hoje uma "lista de tarefas" para as 'gigantes' digitais combaterem as notícias falsas na União Europeia (UE) em altura de pandemia, obrigando-as a serem mais transparentes e a fazer relatórios mensais sobre medidas implementadas.

"Estamos a criar uma lista de tarefas para todos os envolvidos, principalmente as plataformas digitais, reforçarem o seu trabalho", afirmou a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, Vera Jourová, a propósito da comunicação hoje adotada pelo colégio de comissários sobre desinformação no contexto da pandemia da covid-19.

Falando sobre esta comunicação com um grupo de jornalistas em Bruxelas, incluindo a agência Lusa, a responsável acrescentou que 'gigantes' tecnológicas como a Google, Facebook ou Twitter "têm de fazer mais" para combater as 'fake news' relacionadas com o surto.