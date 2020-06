Actualidade

O embaixador de Portugal na África do Sul, Manuel Carvalho, afirmou hoje que os portugueses "têm um passado e futuro grande" na economia mais industrializada do continente africano.

"Apelo a todos que mantenhamos a confiança de que vamos vencer este desafio que se manifesta de muitas formas, seguramente que tenham presente que Portugal não esqueceu a comunidade na África do Sul", disse à Lusa Manuel Carvalho, comentando o impacto da pandemia da covid-19.

O diplomata sublinhou que "havia todo um plano grande para uma celebração grande na África do Sul com a comunidade portuguesa" para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidade Portuguesas com a presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.