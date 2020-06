10 de Junho

Desde que reabriu parcialmente a atividade comercial há uma semana, o que mais se vende na Pastelaria Princesa são pastéis de nata que este ano serão a companhia do confinamento dos portugueses no Dia de Portugal, na África do Sul.

"Na abertura [1 de junho], ainda consegui vender 800 pastéis de nata", contou à Lusa o proprietário José Ferreira, mas que em condições de normais antes do confinamento [contra a covid-19], vendiam-se cerça de cinco mil bolos deste tipo em cada 10 de Junho.

O imigrante português, 70 anos, natural de Canelas, Vila Nova de Gaia, radicou-se na África do Sul em 1966 e desde 2010 abastece Joanesburgo e Pretória de pastéis de nata com uma receita tradicional "importada de Portugal, mas aperfeiçoada aqui", sendo até já popularmente conhecidos na Cidade do Cabo e na capital moçambicana, Maputo.