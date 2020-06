Actualidade

A Coreia do Sul anunciou hoje que vai apresentar queixa contra dois grupos ativistas que estão a enviar folhetos e garrafas cheias de arroz para a Coreia do Norte, em ações contra o regime de Pyongyang.

O anúncio do ministério da Unificação de Seul foi feito um dia depois de a Coreia do Norte revelar que iria fechar todos os canais de comunicação com a Coreia do Sul, devido à sua incapacidade de impedir que desertores e outros ativistas norte-coreanos enviassem os panfletos através da fronteira, referiu a agência de notícias Associated Press (AP).

O porta-voz do ministério, Yoh Sang-key, disse aos jornalistas que as duas organizações ativistas "criaram tensões entre o sul e o norte e colocaram em perigo a vida e a segurança dos residentes (sul-coreanos) nas áreas de fronteira".