Covid-19

O Governo alemão decidiu hoje prolongar até ao final de agosto a recomendação de não viajar para países terceiros, prevendo, no entanto, algumas exceções.

A decisão do Governo da Alemanha exclui os parceiros comunitários, menos Espanha, os países associados ao espaço Schegen, menos a Noruega, e ainda o Reino Unido, país no qual o aviso será levantado no dia 15.

"Não temos, ao dia de hoje, dados fiáveis, critérios e processos de coordenação que nos permitam ter um turismo ilimitado sem riscos incalculáveis", afirmou hoje o ministro dos Negócios Externos da Alemanha, Heiko Maas, citado pela agência EFE.