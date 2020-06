10 Junho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou hoje os "heróis da saúde" que têm tratado os doentes com covid-19, considerando que têm tido um "heroísmo ilimitado a fazer de carências e improvisos excelência".

Na cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o chefe de Estado centrou o seu discurso na nova realidade resultante da pandemia de covid-19, questionando, em tom crítico: "Percebemos mesmo aquilo que, apesar das devoções de tantas e tantos, falhou na saúde, na solidariedade social, no público, no privado, no social?".

Segundo o chefe de Estado, a situação em que Portugal se encontra, passados três meses de se terem detetado os primeiros casos de covid-19 no país, só foi possível, entre outros fatores, porque no setor da saúde houve "heroísmo ilimitado a fazer de carências e improvisos excelência e salvaguarda de vida e saúde".