Covid-19

Familiares de vítimas do novo coronavírus apresentaram hoje cerca de 50 queixas no Ministério Público de Bérgamo, no norte de Itália, a primeira ação judicial deste tipo no país, onde a epidemia provocou quase 34.000 mortos.

Acompanhados pelos seus advogados, elementos da Comissão "Verdade e Justiça para as Vítimas da Covid-19", criada no Facebook e que conta 55.000 membros, apresentaram 50 queixas ao Ministério Público de Bérgamo, a cidade da Lombardia que foi o epicentro da epidemia em Itália entre o início de fevereiro e maio.

"Não queremos vingança, queremos justiça", disse um dos fundadores do grupo, Stefano Fusco, 31 anos, cujo avô morreu em março.