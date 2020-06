Covid-19

O Grande Prémio de Itália de MotoGP, que estava previsto para 31 de maio e que já tinha sido adiado, foi definitivamente cancelado devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o promotor do Mundial de velocidade de motociclismo.

"A FIM [Federação Internacional de Motociclismo], a IRTA [Associação de Equipas] e a Dorna lamentam comunicar o cancelamento do GP de Itália. Inicialmente adiado, a continuação da pandemia de covid-19 e as alterações que foi necessário fazer no calendário mundial obrigaram a esta decisão de cancelar o evento", informa a Dorna, em comunicado.

O diretor do circuito, Paolo Poli, observou que, "apesar do esforço feito para encontrar uma solução, a impossibilidade de realizar um evento com espetadores e a situação excecional criada" pela pandemia não permitiram encontrar uma data para a realização do GP de Itália.