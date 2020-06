Actualidade

Os jihadistas do Grupo Islâmico da África Ocidental (Iswap) mataram na terça-feira 69 pessoas num ataque a uma aldeia pastoril no nordeste da Nigéria, de acordo com um novo relatório divulgado hoje por elementos da segurança.

Os assaltantes atacaram a aldeia de Felo, no distrito de Gubio, no Estado de Borno, na terça-feira à tarde.

Várias fontes disseram à agência AFP que o número inicial de 59 mortos, comunicado na terça-feira, foi revisto após a descoberta de dez novos corpos em redor da aldeia.