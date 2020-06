Covid-19

Os restaurantes, cafés e pastelarias de Lisboa vão funcionar até domingo com horário reduzido e estão proibidos de alargar as esplanadas, avançou hoje a Câmara de Lisboa para mitigar o risco de contágio por covid-19 durante os santos populares.

"Em plena quadra de santos populares e com a sucessão de feriados nos próximos dias, estão em vigor na cidade de Lisboa um conjunto de normas destinadas a evitar a realização de eventos ou o funcionamento de atividades que possam originar largas concentrações de pessoas e colocar em causa o cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde em matéria de distanciamento Social", indicou, em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa.

As regras em causa, em vigor a partir de hoje e até domingo, determinam o encerramento de cafés, pastelarias e similares entre as 19:00 e as 08:00.