Covid-19

A Áustria levantará na terça-feira as restrições de viagem com 31 países europeus, mantendo-as com Portugal, Reino Unido, Suécia e Espanha, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco.

"À meia-noite de 16 de junho será levantada a exigência de apresentar um teste negativo ou de se submeter a uma quarentena de duas semanas para os cidadãos que entram na Áustria provenientes de um total de 31 países", afirmou Alexander Schallenberg, numa conferência de imprensa.

A medida abrange todos os parceiros da União Europeia (UE) e da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), exceto a Suécia, o Reino Unido, Portugal e Espanha.