10 Junho

O Presidente angolano, João Lourenço, elogiou o trabalho de Portugal no combate à covid-19, numa mensagem evocativa do 10 de junho, em que defende o "contínuo estreitamento das relações de amizade e de cooperação" entre os dois países.

Em mensagem enviada ao Presidente da República Portuguesa, João Lourenço escreveu que Portugal deve aproveitar as celebrações do Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portugueses para "comemorar conquistas importantes no plano sanitário, pela forma exemplar e eficaz como tem conseguido até aqui controlar e conter a propagação da covid-19".

Lourenço considera o 10 de Junho como data memorável para Portugal e expressou a sua convicção que o fortalecimento das relações "vai concorrer para a materialização das várias iniciativas e projetos de interesse mútuo".