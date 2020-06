Covid-19

A diretora geral da Saúde afirmou que o guarda-redes do Famalicão ficou fora do jogo de terça-feira com o Gil Vicente por "princípio de precaução", embora o seu teste positivo para a covid-19 seja provavelmente apenas por causa de "partículas virais".

Na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia, Graça Freitas referiu que "será baixo o seu risco de contágio, mas não há evidência científica robusta que permita dizer que não existe".

O brasileiro Rafael Defendi, que já esteve infetado com o novo coronavírus, foi entretanto dado como curado mas no último teste de despistagem, realizado 24 horas antes do jogo, deu positivo.