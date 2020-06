Covid-19

As autoridades iranianas anunciaram hoje mais de 2.000 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e justificaram o aumento do número de infetados desde o início de maio com o reforço dos testes de rastreio à covid-19.

"Quando são realizados mais testes, é claro que se identificam mais casos", disse o Presidente iraniano, Hassan Rohani, durante um discurso na televisão.

Hassan Rohani, citado pela agência France-Press (AFP), referiu que "o aumento recente do número de casos confirmados não é negativo e que as pessoas não devem preocupar-se".