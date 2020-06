Actualidade

O embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, afirmou hoje que a Temporada Cruzada entre Portugal e França vai ser adiada, considerando ainda que a retoma da dinâmica econcómica entre os dois países vai acontecer antes do esperado.

"Continuo a achar que será um momento crucial durante o tempo de uma geração para definitivamente consolidar as relações entre França e Portugal. Houve apenas um adiamento", afirmou o diplomata hoje em declarações à Agência Lusa.

A Temporada Cruzada França-Portugal, deveria ter lugar em simultâneo nos dois países de julho de 2021 a fevereiro de 2022 e contaria com uma programação comum pluridisciplinar, não só cultural mas de intercâmbio também nas áreas da investigação científica, turismo ou educação. Esta iniciativa terá agora lugar no ano de 2022, segundo fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.