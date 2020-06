Actualidade

O PAN disse hoje acreditar que o Presidente da República saberá distinguir a sua opinião pessoal da posição institucional em relação à nomeação do governador do Banco de Portugal, respeitando assim "uma ampla maioria parlamentar" da esquerda à direita.

Num vídeo enviado às redações da líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, o partido reage às declarações de terça-feira do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a transição direta do cargo de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal, nas quais o chefe de Estado reiterou não ver um problema.

"Acreditamos que o senhor Presidente saberá distinguir entre aquela que é uma opinião pessoal e uma posição institucional, e que saberá respeitar, esperamos, a vontade de uma ampla maioria parlamentar que vai da esquerda à direita e que decidiu aprovar o projeto quer do PAN quer do PEV", afirmou a deputada do PAN.