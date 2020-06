Actualidade

O ex-juiz federal nomeado para analisar a moção que dispensa o ex-conselheiro presidencial Michael Flynn de acusações criminais, defendeu que o pedido ser negado por "evidências claras de abuso grave do poder", foi hoje divulgado.

Segundo o ex-juiz distrital dos EUA, John Gleeson, citado pela Associated Press (AP), "o Governo envolveu-se numa conduta altamente irregular para beneficiar um aliado político do presidente".

O Departamento de Justiça decidiu, no início de maio, arquivar o processo criminal contra o ex-conselheiro de segurança nacional do Presidente Trump, Michael Flynn, que se declarou culpado por ter mentido ao FBI, durante as investigações sobre a interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA, em 2016.