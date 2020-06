EUA/Floyd

Informações pessoais de agentes de polícia nos EUA estão a ser partilhadas na Internet como consequência das manifestações antirracismo desencadeadas pela morte do afro-americano George Floyd, de acordo com um relatório oficial obtido pela Associated Press.

O documento do Departamento de Segurança Interna dos EUA, alerta que a prática, conhecido por "doxxing", pode levar a ataques de "oportunistas violentos ou extremistas violentos domésticos" ou impedir que as autoridades cumpram as suas obrigações.

Vários polícias com posições de chefia em várias cidades, incluindo Washington, Atlanta, Boston e Nova York, tiveram informações pessoais partilhadas nas redes sociais, incluindo moradas pessoais, endereços de email e números de telefone, refere o relatório.