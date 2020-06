Actualidade

O FC Porto venceu hoje na receção ao Marítimo, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e assumiu a liderança isolada do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica.

Os 'dragões', que na retoma do campeonato perderam em Famalicão (2-1), marcaram o único golo da partida aos 06 minutos, por intermédio do mexicano Corona.

O FC Porto regressou aos triunfos, depois de dois jogos sem vencer, e aproveitou o empate do Benfica em Portimão para assumir a liderança da I Liga, com 63 pontos, mais dois do que os 'encarnados', enquanto o Marítimo não venceu nenhum dos últimos cinco jogos e está em 15.º, com 25 pontos, cinco acima da zona de despromoção.