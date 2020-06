Covid-19

O Conselho de Ministros cubano aprovou hoje uma estratégia de desconfinamento, após o controlo da epidemia da covid-19 na ilha, com medidas a implementar gradualmente, a começar pela promoção do turismo nacional, numa primeira fase.

Cuba fechou portas ao turismo no final do mês de março, não tendo até agora anunciado uma data para a reabertura das fronteiras, embora as embaixadas de vários países com representação em Havana tenham avançado que tal só deverá acontecer no mês de agosto.

O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, deverá anunciar hoje as medidas num programa de televisão estatal, com uma primeira etapa dividida em três fases.