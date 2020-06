Covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram os dois milhões de infetados com a covid-19, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins, continuando a ser de longe o país com mais casos no mundo.

De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até às 24:30 de quarta-feira (05:30 de hoje em Lisboa) os Estados Unidos registaram 2.000.464 casos de contágio.

O país continua a contabilizar cerca de 20.000 novos casos diariamente.