Actualidade

O ministro das Finanças cessante, Mário Centeno, começa também hoje a preparar a sua despedida da Europa, lançando o processo de candidaturas à sua sucessão na presidência do Eurogrupo, da qual decidiu abdicar.

Após o anúncio da sua saída do Governo - que se concretizará já na próxima segunda-feira, com a tomada de posse de João Leão --, Centeno dirigirá hoje à tarde, ainda por videoconferência, mais uma reunião do Eurogrupo, que não será a sua derradeira, pois, mesmo cessando funções como ministro, anunciou que concluirá o seu mandato, que termina em 13 de julho, presidindo então ainda ao processo de eleição do seu sucessor.

Esse processo será lançado na videoconferência de hoje, com a abertura de candidaturas, e neste momento os nomes apontados como favoritos à sua sucessão são os da ministra espanhola, Nadia Calviño, do luxemburguês Pierre Gramegna, e do irlandês Paschal Donohoe.