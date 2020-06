Covid-19

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação considera que "não haverá qualquer problema" com a retoma das viagens aéreas em Portugal após a pandemia de covid-19, destacando "o apoio total" das autoridades à adoção de medidas sanitárias.

"Temos um ótimo contacto com as autoridades nacionais portuguesas de aviação e elas apoiam totalmente as nossas diretrizes e procedimentos, [pelo que] não tenho dúvidas de que não teremos qualquer problema com Portugal", disse o diretor executivo da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA, na sigla inglesa), Patrick Ky, em entrevista à agência Lusa.

"Penso que em Portugal, até ao momento, a situação é estável e temos uma forte cooperação com as autoridades nacionais", reforçou o responsável, em declarações feitas dias antes de o país reabrir as suas fronteiras aéreas aos países europeus, o que acontecerá na próxima segunda-feira.