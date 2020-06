Actualidade

Uma piscina inovadora foi criada pelo Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) e pela Vigobloco, de Ourém, anunciou o instituto, que destaca as características eco e termo-eficientes da solução que recorre a módulos pré-fabricados com materiais híbridos.

De acordo com o ISEC, que desenvolveu a tecnologia aplicada pela empresa de Ourém, o projeto "MC-Pool: Modular Concrete Pool" beneficia ainda do facto de permitir a produção de piscinas "a baixo custo" e de instalação rápida com recurso a pouca mão-de-obra.

"Conseguimos conciliar a rapidez de execução e o baixo custo com as preocupações em melhorar o comportamento térmico e em reduzir o impacto ambiental do produto final", afirma Ricardo do Carmo, investigador e docente do ISEC envolvido no projeto.