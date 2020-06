Actualidade

Sem festivais e outras festas que habitualmente preenchem os fins de semana de verão, membros de ranchos folclóricos de Viseu vivem afastados da sua "segunda família" e estão impedidos de divulgar os usos e costumes da região devido à covid-19.

Seguindo as orientações da Direção-geral da Saúde e da Federação do Folclore Português, os ranchos do Caçador, de Mundão e de Torredeita estão parados até ao final de setembro, nem sequer realizando ensaios.

"Parámos a atividade em meados de março. Já tínhamos tudo organizado para este ano, quer ao nível do nosso festival, quer de permutas com os outros grupos. Vimo-nos forçados a cancelar o festival, que ia ser em 27 de junho", contou à agência Lusa a vice-presidente do Rancho Folclórico do Caçador, Teresa Almeida.