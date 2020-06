Covid-19

Com as festas e romarias canceladas, o cantor Toy está sem saber quando voltará à estrada, mas este sábado atua num arraial, em Lisboa, com o público à distância, a assistir através da Internet.

"Um Arraial Digital (Especial Santos Populares)", promovido no Dia de Santo António pela plataforma Gigs em Casa, é, para Toy, "pelo menos, um método, uma lágrima de esperança, um sopro de vitalidade num setor que está desmaiado, adormecido".

"É sempre bom chegar ao pé da minha banda, dos meus técnicos, dos meus músicos e dizer-lhes: 'Meus amigos, vamos ter um trabalho'", afirmou o cantor em declarações à agência Lusa, reconhecendo que este espetáculo "não vem resolver o problema, mas vem ajudar imenso a amenizar" o que profissionais do setor da Cultura têm passado em Portugal, nos últimos meses, consequência da pandemia da covid-19.