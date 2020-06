Covid-19

As restrições devido à pandemia de covid-19 geraram, em abril, o número mais baixo em 12 anos de pedidos de asilo à União Europeia (UE), num total de 8.730 solicitações, menos 87% do que no início do ano.

Dados hoje divulgados pelo Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo mostram que "as restrições de viagem e as medidas nacionais de saúde relacionadas com a covid-19, impostas nos últimos meses, conduziram a uma redução drástica dos pedidos de asilo na Europa".

Em concreto, "apenas 8.730 pedidos de asilo foram registados na UE em abril, o número mais baixo desde, pelo menos, 2008, e uma diminuição acentuada de 87% em relação aos níveis anteriores à covid-19", em janeiro ou fevereiro deste ano.