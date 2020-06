Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 11 jun 2020 (Lusa) - Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi registado às 10:35 de hoje a sul de Lagos, no distrito de Faro, Algarve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).(CORRIGE NO TÍTULO E NO TEXTO, A REFERÊNCIA À LOCALIZAÇÃO)

O IPMA adianta, em comunicado, que o sismo, cujo epicentro se localizou a cerca de 45 quilómetros a sul-sudeste de Lagos, foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera sublinha, contudo, que "até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", mas, "se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados".