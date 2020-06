Covid-19

O maestro Simon Rattle, diretor da Sinfónica de Londres, publicou hoje uma carta no jornal The Guardian, com o maestro Mark Elder, da Orquestra de Hallé, alertando para a possibilidade de as orquestras não sobreviverem à covid-19.

A carta de Rattle e Elder surge depois de uma reportagem sobre "O Armagedão das orquestras britânicas", publicada por aquele jornal, na terça-feira, e de um artigo de opinião do encenador e cineasta Sam Mendes, no Financial Times, em que o realizador de "1917" defendia o investimento público na cultura, e lembrava os "lucros inesperados" obtidos por plataformas como a Netflix e a Amazon Prime, durante o confinamento.

"Existe a possibilidade real de uma paisagem devastada", lê-se no início da mensagem assinada pelos dois regentes das duas orquestras históricas inglesas, depois de afirmarem que "existem muitos outros problemas no Reino Unido", por causa da pandemia, mas que é preciso "coragem para falar da situação da música clássica".