Actualidade

O economista turco Dani Rodrik foi distinguido hoje, em Oviedo, Espanha, com o Prémio Princesa das Astúrias para as Ciências Sociais 2020, por fazer com que o sistema económico seja "mais sensível às necessidades da sociedade".

O júri do prémio sublinha que o professor Rodrik "fortaleceu o rigor na análise da dinâmica da globalização" nas relações económicas internacionais, chegando a conclusões que contribuem para a "melhoria do funcionamento" do sistema económico.

O economista turco é professor de economia política internacional na Universidade de Harvard e dedicou grande parte do seu trabalho ao estudo da globalização e às razões que levam para que alguns governos sejam mais bem sucedidos do que outros.