Actualidade

O treinador do Paços de Ferreira disse hoje esperar um "Sporting com as ideias muito mais arrumadas" e perspetivou "um jogo rico em termos táticos" na sexta-feira, para a 26.ª jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa, Pepa falou do Sporting como "uma equipa forte, com bons valores individuais" e agora mais bem ajustada ao novo sistema de jogo implementado pelo treinador.

"O Rúben Amorim disse que teve tempo para preparar a equipa num sistema de jogo diferente. Esperamos, por isso, um Sporting com as ideias mais arrumadas", disse Pepa, atento às exibições recentes do adversário.