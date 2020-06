Síria

O presidente da Síria, Bashar Assad, demitiu hoje o primeiro-ministro do país a um mês das eleições, num momento em que a crise económica e as revoltas populares crescem no território sob o seu comando.

Assad nomeou como primeiro-ministro interino o atual ministro dos recursos hídricos, Hussein Arnous, em substituição do demitido Imad Khamis, até às eleições de julho e à formação de um novo governo.

A surpreendente demissão ocorre a meio de uma crise económica cada vez mais profunda que tem levado a população a protestar nas ruas dos territórios controlados pelo governo em manifestações que não eram vistas desde os primeiros dias da guerra civil que destruiu o país na última década.