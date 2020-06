Covid-19

Os Estados Unidos não vão encerrar de novo a economia em caso de uma segunda vaga de covid-19, declarou o secretário do Tesouro norte-americano, quando aumentam os casos de infetados em vários estados do sul do país.

"Não podemos fechar de novo a economia. Creio que aprendemos que se pararmos a economia, teremos mais estragos", afirmou Steven Mnuchin, em declarações à CNBC, numa altura em que a economia norte-americana está em recessão devido às medidas de confinamento adotadas a partir de março para travar a pandemia.

Steven Mnuchin apontou não só "danos económicos", mas também dificuldades no plano médico. No entanto, defendeu as medidas de confinamento adotadas na primeira vaga, alegando que foi "muito prudente".