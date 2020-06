Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, pela sexta sessão consecutiva, com o índice PSI20 a perder 2,84% para 4.356,08 pontos, em dia de descidas muito acentuadas nas principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 desceram e só a Jerónimo Martins ficou em terreno positivo com uma subida de 0,36% para 15,35 euros.

As duas cotadas do grupo Sonae lideraram as descidas, com a Sonae Capital a recuar 6,53% para 0,54 euros e a Sonae SGPS a baixar 6,11% para 0,63 euros.