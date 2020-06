OE2020

O bastonário da Ordem dos Médicos considera "insuficiente" o reforço de 504,4 milhões de euros para a saúde no Orçamento suplementar, defendendo que a recuperação da atividade devido à covid-19 exige pelo menos 1.250 milhões de euros.

"Esperava mais de um orçamento suplementar para a saúde", disse Miguel Guimarães à agência Lusa, recordando que as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foram atenuadas nos últimos meses, porque toda a atividade foi concentrada no combate à covid-19.

Nas contas do bastonário, mais de 50% da atividade - consultas, cirurgias, exames - foi adiada e terá de ser recuperada, assim como realizadas as marcações já efetuadas.