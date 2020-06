Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou hoje que vai recriar o Ministério das Comunicações, incorporado no Ministério da Ciência e Tecnologia no início de seu Governo em 2019, e nomeou Fábio Faria para comandar a nova pasta.

Fábio Faria é deputado federal (membro da câmara baixa do Congresso brasileiro) eleito por partido de centro-direita. É casado com uma das filhas do empresário Sílvio Santos, proprietário do canal de televisão SBT e um dos apresentadores mais conhecidos do país.

Bolsonaro afirmou que o relacionamento com a família de Sílvio Santos determinou a escolha do deputado para comandar o novo Ministério das Comunicações.