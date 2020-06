Actualidade

O ministro das Finanças cessante, Mário Centeno, afirmou hoje que sai do Governo no "fim de um ciclo" na presidência do Eurogrupo, e assegurou que "nada mudou" na sua relação com o primeiro-ministro.

Em entrevista à RTP, Centeno afirmou que a saída do Governo, que se concretizará na segunda-feira, foi "uma decisão construída" ao longo do tempo com o primeiro-ministro, António Costa, com quem disse ter relações "saudavelmente tensas", mas que se mantiveram idênticas durante os quatro anos e meio de convivência governativa.

"Todas as leituras que têm sido feitas sobre a minha relação com o primeiro-ministro são descontextualizadas: não houve nenhuma deterioração dessa relação, nem podia haver", assegurou, classificando a relação com António Costa como "absolutamente clara e absolutamente transparentes".