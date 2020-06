Covid-19

O Brasil registou 1.239 mortos pela covid-19 nas últimas 24 horas e totaliza agora 40.919 vítimas mortais desde o início da pandemia no país, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

Em relação aos casos confirmados, o país sul-americano somou 30.412 novos infetados nas últimas 24 horas, tendo ultrapasso a barreira dos 800 mil casos, num total 802.828 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, a letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais casos e o terceiro com mais vítimas mortais pela covid-19, mantém-se hoje nos 5,1%, estando ainda a ser investigada uma eventual ligação de 3.588 mortes com a covid-19.