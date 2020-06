Actualidade

O Tribunal Penal Internacional rejeitou quinta-feira à noite a decisão do Presidente dos EUA de autorizar sanções económicas contra funcionários judiciais como forma de dissuadir aquele tribunal de investigar militares dos EUA pelo envolvimento no conflito no Afeganistão.

"O Presidente (do TPI), O-Gon Kwon, rejeita as medidas tomadas contra o TPI", afirmou o tribunal em comunicado, acrescentando que estas medidas impedem o "esforço comum de combate à impunidade e asseguram a responsabilização por atrocidades em massa".

No comunicado, o presidente do TPI lamentou a posição dos EUA e afirmou que será convocada uma reunião extraordinária da comissão da assembleia do TPI, composta por um presidente, dois vice-presidentes e 18 estados-membros, na próxima semana, para ponderar como renovar o "compromisso firme" com o tribunal.