A Coreia do Norte disse hoje que os esforços para melhorar as relações diplomáticas com Estados Unidos deram lugar à desesperança, no dia em que se assinala dois anos desde a cimeira histórica entre os dois países.

"A esperança de melhorar as relações, que era muito alta e observada pelo mundo inteiro há dois anos, converte-se, agora, em desesperança, caracterizada por uma deterioração rápida", disse o responsável pela diplomacia norte-coreana, Ri Son-gwon, num comunicado divulgado pela agência oficial de notícias da Coreia do Norte, KCNA.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, encontraram-se em Singapura no dia 12 de junho de 2018, precisamente há dois anos, para uma cimeira histórica entre os dois países.