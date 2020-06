Actualidade

Os Estados Unidos vão continuar a reduzir a sua presença militar no Iraque nos próximos meses, anunciaram na quinta-feira os governos norte-americano e iraquiano, num comunicado conjunto.

"Os dois países tomaram nota do facto de que, à luz dos avanços significativos feitos para a erradicação da ameaça do Estado Islâmico, nos próximos meses, os Estados Unidos vão continuar a reduzir as suas forças no Iraque", lê-se no comunicado.

Os dois governos não detalharam, contudo, o número dos soldados que vão abandonar o Iraque, nem as datas.