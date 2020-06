Covid-19

Mais de 1,5 milhões de doentes com covid-19 foram diagnosticados na América Latina, que contabiliza 70 mil mortos, mais de metade no Brasil, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP).

O Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de contágio (mais de 802 mil, atrás dos Estados Unidos) e o terceiro com mais mortos (40.919, depois de EUA e Reino Unido).

Apesar da forte progressão da epidemia no maior país da América Latina, com 212 milhões de habitantes, foram reabertos centros comerciais no Rio de Janeiro e em São Paulo.