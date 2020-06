Actualidade

A cidade de Hamilton, na Nova Zelândia, retirou hoje de uma praça na localidade a estátua do capitão britânico John Hamilton, figura polémica na luta de terras com o povo nativo Maori, no século XIX.

A remoção do monumento, colocado em 2013 na cidade de Hamilton, na ilha norte, ocorre depois de um residente maori ter declarado publicamente que planeava derrubá-la, durante os protestos anti-racistas que estão agendados para esta cidade, no próximo fim de semana.

A presidente do município ('mayor'), Paula Southgate, admitiu que "um número crescente de pessoas considera a estátua ofensiva pessoal e culturalmente".