Actualidade

As autoridades colombianas anunciaram na quinta-feira a expulsão de um militar venezuelano, acusado de se fazer passar por desertor do regime de Nicolás Maduro e suspeito de se ter deslocado à Colômbia para espiar o exército.

Gerardo Rojas Castillo foi detido na quarta-feira na estrada para Valledupar, no departamento norte de César, que faz fronteira com a Venezuela, disse o general Gerardo Melo Barrera, comandante da primeira divisão do exército colombiano, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O suspeito foi deportado para a Venezuela na noite de quinta-feira, informaram os serviços de imigração colombianos.