Actualidade

O gnration, em Braga, regressa ao ativo no dia 03 de julho, com um concerto do saxofonista britânico Andy Sheppard e do baterista português Mário Costa, no âmbito do ciclo "Julho é de Jazz", foi hoje anunciado.

Em comunicado, o gnration afirma que este concerto único marcará o arranque da 6.ª edição do ciclo "Julho é de Jazz", abrindo caminho aos outros concertos, distribuídos pelas primeiras quatro sextas-feiras do mês.

Neste regresso à atividade, o gnration apresenta um programa cultural bimestral, ao contrário da habitualmente adotada periodicidade trimestral, uma alteração imposta pela pandemia da covid-19.