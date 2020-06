Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) questionou o Governo sobre o eventual encerramento da lavandaria hospitalar que está localizada no Fundão, uma possibilidade que considera "inaceitável", porque pode deixar 25 pessoas no desemprego.

"Para além do encerramento de uma unidade de lavandaria que serve três hospitais, estão em risco 25 postos de trabalho em plena crise pandémica. Estes são profissionais que estiveram também na linha da frente durante o período mais crítico da epidemia e é inaceitável que se atire para o desemprego quem serviu, e serve, o Serviço Nacional de Saúde", aponta o BE na questão apresentada na Assembleia da República.

Assinado pelo deputado Moisés Ferreira, o documento recorda as notícias que dão conta do eventual encerramento desta unidade, que serve os hospitais da Covilhã, Fundão e Castelo Branco, no distrito de Castelo Branco, e que é gerida pelo SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.