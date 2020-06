Actualidade

O deputado do PSD Carlos Peixoto questionou o Governo sobre os motivos da supressão de três ligações do comboio Intercidades na Linha da Beira Alta, duas no sentido Lisboa-Guarda e uma no sentido Guarda-Lisboa, foi hoje anunciado.

Carlos Peixoto, eleito pelo círculo eleitoral da Guarda, questionou o ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre "o que motivou, em concreto, a supressão de ligações Guarda-Lisboa e vice-versa na Linha da Beira Alta", se foi feito algum estudo sobre as quebras na procura e, em caso afirmativo, "que dados concretos foram sopesados pela administração da CP" para tomar a decisão.

O deputado quer também saber em que data previsível "se espera que as ligações sejam repostas" e se medida idêntica "foi também tomada noutras linhas de comboio".