Covid-19

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, está a ser interrogado por procuradores que investigam o facto de duas cidades na província de Bergamo, na Lombardia, não terem sido isoladas no início do surto do novo coronavírus em Itália.

Médicos e virologistas disseram que o atraso de duas semanas na quarentena em Alzano e Nembro permitiu a propagação do vírus em Bergamo, que registou um aumento de 571% no excedente de mortes em março em comparação com a média dos últimos cinco anos.

A procuradora-chefe Maria Cristina Rota chegou com uma equipa de assessores na manhã de hoje ao escritório do primeiro-ministro em Roma, o Palácio Chigi.