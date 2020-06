Actualidade

O deputado do PSD Carlos Peixoto, eleito pelo círculo eleitoral da Guarda, questionou o Governo sobre as obras em curso no Itinerário Principal 3 (IP3) e a reconversão daquela via em autoestrada.

Carlos Peixoto enviou uma pergunta ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, através da Assembleia da República, a perguntar "quando vão terminar as obras de asfaltamento do IP3" e "quando irá começar a duplicação ou reconversão em autoestrada dessa mesma via, já prometida e anunciada pelo Governo mais do que uma vez".

No documento, o social-democrata refere que o Governo "parece tratar questões que lhe são colocadas pelos deputados e pelo órgão de soberania Assembleia da República (AR) com a mesma displicência com que trata os utentes do IP3 e a população da corda da Serra da Estrela".